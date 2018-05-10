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عاجل.. زلزال بقوة 5 ريختر يضرب شرق إيران

الخميس 10/مايو/2018 - 10:40 م
عاجل.. زلزال بقوة 5 ريختر يضرب شرق إيران
أرشيفية
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وكالات
 

ضرب زلزال بقوة 5 درجات علي مقياس ريختر، مساء الخميس، مدينة سرخس بمحافظة خراسان الرضوية شرقي إيران.

وأعلن مركز رصد الزلازل التابع لمؤسسة الجيوفيزياء في جامعة طهران، ان الزلزاG وقع علي عمق سبعة كلم من سطح الأرض، مساء الخميس، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية(إرنا).

ولم ترد بعد أن تقارير عن حجم الخسائر والاضرار المحتملة الناجمة عن هذا الزلزال.

وكان زلزال بقوة 3ر4 درجات على مقياس ريختر ضرب ظهر الخميس مدينة ياسوج مركز محافظة كهكيلوية وبوير احمد (جنوب غرب ايران)، وبحسب آخر الإحصائيات فقد بلغ عدد المصابين في هذا الزلزال 25 شخصا.

يذكر أن إيران تتعرض لزلازل نظرا لأنها تقع فوق منطقة فوالق رئيسية، كان أكثرها دموية زلزالان، ضرب احدهما محافظتي جيلان وزانجان شمال غربي إيران في شهر يونيو عام 1990، وبلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، وأسفر عن مقتل 37 ألف شخص واصابة 100 ألف آخرين، وضرب الثاني مدينة بام جنوبي البلاد في ديسمبر عام 2003، وأسفر عن مقتل 31 ألف شخص.

المزيد عن: يضرب مدينة بام عاجل زلزال ريختر بقوة إيران
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