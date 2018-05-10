الباحة تشهد حفل اختتام الأنشطة الثقافية والتعليمية للسجناء
الخميس 10/مايو/2018 - 10:29 م
رعى وكيل إمارة منطقة الباحة للشؤون التنموية الأستاذ أحمد سعيد الحوتان، حفل اختتام الأنشطة الثقافية والتعليمية للسجناء والمفرج عنهم، وذلك بمقر إدارة السجن العام بالباحة،أمس الأربعاء، بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالباحة.
ولدى وصول سعادته مقر الحفل، قام بافتتاح المعرض الفني المصاحب، حيث تجول داخل المعرض، واستمع إلى شرح عن محتوياته، التي تشمل الأعمال الفنية واليدوية والحرفية، التي نفذها نزلاء ونزيلات ادارة السجن العام بالباحة، تحت إشراف اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بالمنطقة.
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