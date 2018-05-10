الباحة تشهد حفل اختتام الأنشطة الثقافية والتعليمية للسجناء





رعى وكيل إمارة منطقة الباحة للشؤون التنموية الأستاذ أحمد سعيد الحوتان، حفل اختتام الأنشطة الثقافية والتعليمية للسجناء والمفرج عنهم، وذلك بمقر إدارة السجن العام بالباحة،أمس الأربعاء، بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالباحة.



