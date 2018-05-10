نقابة الفلاحين: المليون ونصف فدان أول مشروع تنموي شامل بعد مشروعات محمد علي

أكد المهندس عادل زيدان، أمين اللجنة الاقتصادية للنقابة العامة للفلاحين، أن مشروع المليون ونصف فدان هو العمود الفقري للاقتصاد القومي.



وأضاف "زيدان"، خلال برنامج "من سيزرع المليون"، المذاع عبر فضائية "الصحة والجمال" مساء الخميس، أنه أول مشروع تنموي شامل بعد مشروعات محمد علي باشا.



وأِشار إلى أن مشروع المليون ونصف فدان نقلة كبيرة في التنمية في مصر، سبقها مجموعة من الإنجازات قامت بها الدولة المصرية.

