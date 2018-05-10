واعظة بالأوقاف: منع الوعظ بالمساجد إلا بتصريح من الوزارة



وتابعت عزت، خلال حوارها المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس: "كانت هناك فئات كثيرة تعطي دروس داخل المساجد ولم يكن لهن مذهب معين، مما كان يحدث نوع من البلبلة".



وكشفت أن، وزارة الأوقاف قامت بمنح عدد من الواعظات التي رأت فيهم الوسطية تصاريح للوعظ داخل المساجد، مبينة أن يمنع أي شخص من الدخول للمساجد والوعظ إلا بموجب هذا التصريح.



قالت مرفت عزت، واعظة بالأوقاف، إنه قبل تقنين قانون "الواعظات" كان البعض ممن لديهن علم يقومون بنشره بشكل متشدد، ويتنقلون عبر المنازل لإعطاء دروس علم، مما يدعى للتنفير.