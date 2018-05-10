"الدماطي" تكشف اسباب ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه
الخميس 10/مايو/2018 - 10:34 م
هدى عبدالرازق
قالت سهر الدماطي، الخبيرة الاقتصادية، إن ارتفاع سعر الدولار شيىء طبيعي، وأمر متوقع أن يحدث، خاصة وأننا مقبلين على شهر رمضان، وموسم العمرة فيزداد الطلب على الدولار.
وأشارت "الماطى"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الخميس، إلى أن تلك الزيادة تعد زيادة موسمية، لافتًا إلى أن وضع العملة الأجنبية مطمئن، سواء من تحويلات المصريين في الخارج، أو حركة الاستثمار.
وأضافت سعر الدولار سيعود لمعدلاته الطبيعية، واصفة ارتفاع سعره بالمؤقت.
وأشارت "الماطى"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الخميس، إلى أن تلك الزيادة تعد زيادة موسمية، لافتًا إلى أن وضع العملة الأجنبية مطمئن، سواء من تحويلات المصريين في الخارج، أو حركة الاستثمار.
وأضافت سعر الدولار سيعود لمعدلاته الطبيعية، واصفة ارتفاع سعره بالمؤقت.
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