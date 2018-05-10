ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"الدماطي" تكشف اسباب ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه

الخميس 10/مايو/2018 - 10:34 م
الدماطي تكشف اسباب ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه
طباعة
هدى عبدالرازق
 
قالت سهر الدماطي، الخبيرة الاقتصادية، إن ارتفاع سعر الدولار شيىء طبيعي، وأمر متوقع أن يحدث، خاصة وأننا مقبلين على شهر رمضان، وموسم العمرة فيزداد الطلب على الدولار.

وأشارت "الماطى"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الخميس، إلى أن تلك الزيادة تعد زيادة موسمية، لافتًا إلى أن وضع العملة الأجنبية مطمئن، سواء من تحويلات المصريين في الخارج، أو حركة الاستثمار.

وأضافت سعر الدولار سيعود لمعدلاته الطبيعية، واصفة ارتفاع سعره بالمؤقت.
المزيد عن: شركات الصرافة سعر الدولار فى السوق السوداء سعر الدولار في السوق سعر الدولار اليوم فى مصر سعر الدولار الدولار مقابل الجنيه الدولار اليوم الدولار اسعار الدولار اليوم اسعار الدولار اخبار الاقتصاد أسعار العملات dollar price dollar
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هو الملف الذي تتوقع أن يعطيه السيسي الأولوية في بداية فترته الثانية؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
العراق - أساسي
0
x
12:00
0
الكويت - أساسي
الدوري الإنجليزي الممتاز
وست هام يونايتد
0
x
20:45
1
مانشستر يونايتد
الرابطة التونسية المحترفة الأولى
النادي الصفاقسي
0
x
16:30
1
النادي الإفريقي
الترجي الرياضي
2
x
16:30
2
شبيبة القيروان
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/10/2018 10:40:02 PM