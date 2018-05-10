صراع شرس بين الإسماعيلي والمصري على وصافة الدوري

يصطدم الإسماعيلي بجاره وملاحقه المصري في مباراة مؤجلة بالدوري، غدا الجمعة، ضمن الصراع على انتزاع المركز الثاني والتأهل لدوري أبطال أفريقيا في الموسم المقبل.

وحسم الأهلي اللقب مبكرا وتأكد حصول الزمالك على المركز الرابع ويحتل الإسماعيلي المركز الثاني برصيد 67 نقطة من 33 مباراة، بفارق خمس نقاط عن المصري ثالث الترتيب.

وهذه المباراة الأخيرة للإسماعيلي في الدوري لكن المصري سيخوض بعد هذه القمة مباراة أخرى مرتقبة مع الأهلي في ختام المسابقة.

وشهدت المباريات في الفترة الأخيرة وجود عدد محدود من المشجعين لكن الجهات الأمنية قررت اقتصار الحضور على 15 شخصا من كل فريق.

ويكفي الإسماعيلي التعادل لضمان البقاء في مركزه المؤهل لدوري الأبطال، بينما يذهب ثالث الترتيب للمشاركة في بطولة كأس الاتحاد الأفريقي الأقل قوة.

وقال محمد محسن أبو جريشة المدرب المساعد للإسماعيلي إن هذه المباراة "حياة أو موت" لضمان العودة إلى دوري الأبطال بعد غياب.

وأضاف أبو جريشة "صعوبة المباراة تتمثل في العامل النفسي الذي سيطر على اللاعبين بعد الخسارة الثقيلة 4-1 من الزمالك والخروج من قبل نهائي كأس مصر".

وتابع "نجحنا في تجاوز العامل النفسي ويدرك اللاعبون أن وسيلتهم الوحيدة في مباراة الغد هي القتال من أجل حسم المركز الثاني والعودة لدوري الأبطال بعد أن غبنا عنه طويلا".

وشارك الإسماعيلي في دوري الابطال لآخر مرة في 2003 وحينها بلغ النهائي قبل أن يخسر بشق الأنفس أمام إنيمبا النيجيري.

وسيغيب عن المباراة محمود متولي بسبب إصابة في الكاحل والغاني ريتشارد بافور بسبب الإيقاف وبهاء مجدي بسبب مشكلة عضلية.

وطالب حسام حسن مدرب المصري لاعبيه بعدم الالتفات إلى هزيمة الإسماعيلي الأخيرة أمام الزمالك والتركيز على ضرورة الخروج بالفوز.

وقال حسن "الإسماعيلي فريق كبير ويجب الحرص من رد فعله على الهزيمة الأخيرة في كأس مصر وسيسعى إلى إثبات ذاته".

وأضاف "نأمل أن نحقق الفوز على الإسماعيلي حتى يكون دفعة لنا قبل مواجهة الهلال السوداني في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الاتحاد الأفريقي".

وسيفتقد المصري المهاجم أريستد بانسيه القادم من بوركينا فاسو بعدما تعرض لإصابة في وتر العرقوب وسيغيب لعدة أشهر.