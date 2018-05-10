وزير النقل: إجراءات سلامة السكة الحديد هي الأعلى في العالم

قال المهندس هشام عرفات، وزير النقل، إن هناك كم كبير من أراضي السكة الحديد تم الاعتداء عليها من قبل مؤسسات حكومية، وهذا يضع السكة الحديد في حالة حرج عند إنشاء مشاريع جديدة.





وتابع "عرفات"، خلال حواره ببرنامج "مساء دريم"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الخميس، أن العنصر البشري في السكة الحديد مظلوم، لأنه يُشغل السكة الحديد التي يستخدمها أكثر من 350 مليون مواطن، في حين من المفترض أن يستخدمها 8 مليون راكب، وهذا يعني أن المسافة بين القطارات زادت بشكل كبير.



