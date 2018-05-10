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"المواد الغذائية": ياميش رمضان سلعة ترفيهية

الخميس 10/مايو/2018 - 10:32 م
المواد الغذائية: ياميش رمضان سلعة ترفيهية
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رقية جمال
 
قال عمرو حامد، رئيس شعبة المواد الغذائية في غرفة القاهرة التجارية، إن ياميش رمضان سلعة ترفيهية.

وأضاف "حامد"، خلال حواره مع فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الخميس، أن أسعار الياميش بها نسبة غلاء هذا العام، والمواطن البسيط هناك سلع يمكن أن يشتريها.

وتابع، ان أصحاب المحلات فى إطار مساعدة المواطنين البسطاء ببيع 20 جرام من المكسرات وياميش رمضان لشراء كميات محدودة حسب دخله.
المزيد عن: ياميش رمضان شهادة آمان المواد الغذائية الاقتصاد المصرى اخبار الاقتصاد
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