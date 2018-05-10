"المواد الغذائية": ياميش رمضان سلعة ترفيهية

قال عمرو حامد، رئيس شعبة المواد الغذائية في غرفة القاهرة التجارية، إن ياميش رمضان سلعة ترفيهية.



وأضاف "حامد"، خلال حواره مع فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الخميس، أن أسعار الياميش بها نسبة غلاء هذا العام، والمواطن البسيط هناك سلع يمكن أن يشتريها.



وتابع، ان أصحاب المحلات فى إطار مساعدة المواطنين البسطاء ببيع 20 جرام من المكسرات وياميش رمضان لشراء كميات محدودة حسب دخله.

