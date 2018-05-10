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"بوجديمون" يعلن تخليه عن الترشح لرئاسة إقليم كتالونيا

الخميس 10/مايو/2018 - 10:29 م
بوجديمون يعلن تخليه عن الترشح لرئاسة إقليم كتالونيا
أرشيفية
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وكالات
 

أعلن زعيم إقليم كتالونيا الإسباني السابق كارليس بوغديمون، الخميس، تخليه عن الترشح لرئاسة الإقليم.

واقترح بوغديمون في شريط فيديو نشره على الإنترنت، أن يتولى كويم تورا المنصب وذلك قبل تصويت البرلمان الكتالوني المقرر في 14 مايو لإعلان الزعيم الجديد للإقليم، ويتواجد بوغديمون في المنفى في ألمانيا وسط طلب إسباني لتسليمه بسبب استفتاء غير قانوني أجري في العام الماضي.

ومنذ انتخابات كتالونيا الأخيرة في ديسمبر العام الماضي، فشلت 4 محاولات لتشكيل حكومة للإقليم لأن المرشحين الرئاسيين، إما كانوا في المنفى الاختياري أو قيد الاحتجاز.

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