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سر مغادرة محمد صلاح لحفل جوائز ليفربول

الخميس 10/مايو/2018 - 10:25 م
سر مغادرة محمد صلاح لحفل جوائز ليفربول
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الفجر الرياضي
 

توج الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي بجائزة جديدة خلال الحفل السنوي الذي عقده النادي مساء اليوم لتسليم جوائز الافضل لـ2018.


كشفت صحيفة ميرور الإنجليزية عن سر مغادرة محمد صلاح لحفل توزيع الجوائز السنوية بالرغم من عدم انتهاء الحفل وتوزيع باقي الجوائز.


وأكدت الصحيفة على أن صلاح غادر الحفل اليوم من أجل التوجه إلي العاصمة الإنجليزية لندن لحضور حفل رابطة النقاط الرياضيين لاستلام الجائزة التي فاز بها بالأسابيع الماضية.


الجدير بالذكر أن محمد صلاح توج بجائزتين اليوم مع ليفربول خلال الحفل السنوي، الجائزة لاعب الموسم في صفوف الريدز، إلى جانب جائزة أفضل لاعب بناءً على تصويت الجماهير.

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