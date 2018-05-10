جماهير المصري تطالب كوبر بضم "جمعة" للمنتخب





طالبت جماهير المصري البورسعيدي، الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني بضم أحمد جمعة مهاجم الفريق لمعسكر الفراعنة المقبل.

وأثنت الجماهير على مستوى اللاعب هذا الموسم، خاصة وأنه من ضمن هدافي الدوري، بالإضافة لتواجده في قائمة هدافي البطولة الكونفدرالية.

ويعاني المنتخب من أزمة حقيقية في مركز رأس الحربة مؤخرا.

وتساءلت الجماهير عن السبب في ابتعاد جمعة حتى الآن عن قائمة المنتخب، لاسيما وأنه أفضل المهاجمين محليا في مصر.

وظهر جمعة بمستوى رائع هذا الموسم ولكن كوبر لم يضمه لتجمعات المنتخب الأخيرة.