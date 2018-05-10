قرار عاجل للرئيس السوداني بشأن الحركات المسلحة





اتخذ الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم الخميس، قرار جديدا بشأن عدد من المنسوبين للحركات المسلحة.





قرر الرئيس السوداني، إسقاط العقوبة عن 5 من المنتسبين إلى الحركات المسلحة، حسب وكالة الأنباء السودانية.

وشمل القرار كل من، إبراهيم عبدالرحمن صافي النور، ويحي أبكر موسى النور، وابراهيم علي الرشيد عبدالقادر، ومحمد إبراهيم الدومة، وازرق دلدوم آدم هارون.





ويأتي قرار البشير، استجابة لمناشدة أحزاب الحوار الوطني و"تعزيزا لأجواء الوفاق الوطني".





وأمر الرئيس السوداني عمر البشير، بإنشاء لجنة عليا قومية، للبدء في إجراء حوارات مع المكونات السياسية السودانية، لوضع أول دستور دائم للبلد بعد 60 عاما منذ استقلاله.



