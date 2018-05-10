اللجنة الأولمبية المصرية تصدر بيانا بشأن أزمة بعثة رفع الأثقال

وصلت بعثة الاتحاد المصري لرفع الأثقال بتاريخ يوم الخميس 10/5/2018 عائدة من أذربيجان وعددها 20 لاعبا ولاعبة وثلاثة مدربين وإداري.

وأثناء اتخاذ الإجراءات داخل الدائرة الجمركية بمطار القاهرة تبين حمل بعض اللاعبين لمكملات غذائية وبعض الأدوية والفيتامينات بكميات لفتت نظر رجال الجمارك.

أفادت إدارة البعثة أنها أحضرت تلك الكميات بغرض استخدامها في الدورات المقبلة وهي:

-دورة ألعاب البحر المتوسط بتراجوانا

—بطولة العالم للناشئين في رفع الأثقال يونيه 2018.

- دورة الألعاب الافريقية للشباب بالجزائر 2018.

— دورة الألعاب الأولمبية للشباب بالارجنتين 2018

وعليه تم التحفظ على هذه الكميات لحين الانتهاء من الإجراءات الجمركية المعتادة في مثل هذه الحالات، وسمح لجميع أفراد البعثة بمغادرة المطار.

والتزاما من اللجنه الأولمبية المصرية بالكود الدولي لمكافحة المنشطات 2015 قررت اللجنة طلب فحص وتحليل بعض العينات من هذه الكميات المذكورة بإدارة الصيدلة بوزارة الصحة لبيان مدى احتوائها على مواد محظورة من عدمه حفاظا على الرياضي المصري والرياضة المصرية وسمعتهما.

كما طلبت اللجنة الأولمبية من المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات متابعة هذا الأمر، وفي حالة ثبوت خلوها من أية مواد محظورة سيتم أداء الضريبة الجمركية المستحقة عليها تمهيدا لاستخدامها.