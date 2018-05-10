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"نقل البرلمان" عن زيادة أسعار تذاكر المترو: "توقيت خاطئ"

الخميس 10/مايو/2018 - 10:19 م
نقل البرلمان عن زيادة أسعار تذاكر المترو: توقيت خاطئ
مترو الأنفاق - ارشيفية
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أمنية فوزي
 
علق النائب هشام عبدالواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، على تطبيق زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، قائلًا: "الموضوع خطير، ووزير النقل يسأل عن توقيت إقرار الزيادة".

وأضاف "عبدالواحد"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "دي إم سي" مساء الخميس، أن البرلمان ناقش أسلوب الزيادة ووقت الزيادة والضوابط والمعايير، وبها أن تكون الزيادة معقولة، ويقابلها تحسن في الخدمة، وعلى حسب عدد المحطات، ويقابله مراعاة البعد الاجتماعي.

وأكد أنهم سيناقشوا وزير النقل، وسيعقدوا اجتماعًا عاجلًا لمناقشة زيادة أسعار تذاكر المترو، وعوائدها على العمال والموظفين، موضحًا أن هذا المرفق قارب على الانهيار، ولكن توقيت القرار خاطئ.
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