أبرز وأهم أخبار اليوم الخميس 10/5/2018 في محافظة القليوبية

شهدت محافظة القليوبية اليوم الخميس، مجموعة من الأحداث الهامة أبرزها،حيث قضت محكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار عبدالرحمن حماد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد منير شعير وخالد منصور، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 15 عاما، لقتله والده خنقا في الخانكة، إثر مشاجرة بينهما، بسبب إصرار الابن على بيع منزل يمتلكه الأب ورفض المجني عليه، البيع، لأن المتهم له أشقاء ولهم حقوق في المنزل.





وعنف اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية،مدير عام الشئون المالية والإدارية،بسبب عدم صرف المرتبات المتأخرة للعاملين المؤقتين بمدارس كفر شكر.





كما أعلن اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية عن إقامة 6 موائد رحمن وتوزيع 1200 وجبة يوميا، لكل مائدة 200 وجبة،بعدد من مراكز المحافظة،بطوخ،وبنها،كفر شكر القناطر،حى شرق وغرب شبرا الخيمة،تحت إشراف القوات المسلحة.





وإفتتح اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية،مساء الخميس، يرافقه الدكتور محمد عطيه الفيومي رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وعضو مجلس النواب ونجوى العشيرى رئيس مدينة بنها وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية المعرض السنوي " اهلا رمضان" والذى أقيم بمدينة بنها والذي سيستمر حتى نهاية شهر رمضان الكريم والذي نظمته مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق والتعاون مع مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمحافظة وبمشاركة أكثر من 100 عارض والذي يضم كافة مستلزمات شهر رمضان الكريم من ياميش ومكسرات وجميع السلع الأساسية والمواد الغذائية والتموين واللحوم والأسماك والدواجن والخضر والفاكهة.







