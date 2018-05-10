وزير النقل: حال السكة الحديد ليس سيئًا.. ولكن

قال المهندس هشام عرفات وزير النقل، إن العنصر البشري في السكة الحديد مظلوم بشكل كبير، لافتًا إلى أن السكة انشأت عام 1854، وهى بذلك ثاني سكة حديد على مستوى العالم، وهذا فخر لمصر.



وتابع "عرفات"، خلال حواره ببرنامج "مساء دريم"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الخميس، أن حال السكة الحديد لا ترضى مكانة مصر كثاني سكة حديد على مستوى العالم، لافتًا إلى أن حال السكة ليس سيئًا بشكل كبير، لكنه غير مرضي.



وأشار إلى أن طول السكة الحديد 5100 كيلو متر، ومنذ عام 1950 وإلى الآن لم يتم إنشاء خطوط جديدة، رغم زيادة عدد مترددي السكة الحديد من 8 مليون لأكثر من 300 مليون سنويًا.

