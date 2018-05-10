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جولة للوفد الإماراتي بمتحف الفن الإسلامي اليوم (صور)

الخميس 10/مايو/2018 - 10:14 م
جولة للوفد الإماراتي بمتحف الفن الإسلامي اليوم (صور)
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حسام زيدان
 
قام محمد خليفة المبارك رئيس دائرة أبوظبي للسياحة والثقافة، والسيد سيف سعيد غباش وكيل دائرة أبوظبي للسياحة والثقافة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بعمل زيارة لمتحف الفن الإسلامي.


وبحسب البيان الذي صدر اليوم، رافق الشيخ المبارك جولته الدكتور ممدوح عثمان مدير متحف الفن الإسلامي، وقام الدكتور علاء محمود المعروضات المختلفة بأقسام المتحف الإسلامي للوفد الإماراتي.


كما قامت الدكتورة هبة عبد العزيز رئيس القسم التعليمي بالمتحف، بشرح نشاطات متحف الفن الإسلامي والورش التي يتم عقدها بشكل دوري في اطار تفعيل دور المتحف المجتمعي.


يذكر أن الدكتور خالد العناني وزير الآثار التقى اليوم الخميس بالشيخ محمد خليفة المبارك رئيس دائرة أبوظبي للسياحة والثقافة والوفد الموافق له، وذلك بقصر محمد علي بالمنيل، لمناقشة سبل التعاون بين الجانبين.


وتناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك في كافة مجالات الآثار والتراث، كما توجه المبارك والوفد المرافق له بزيارة عدد من المواقع الآثرية والمتاحف بالقاهرة والجيزة منها متحف المنيل، والمتحف القومي للحضارة المصرية، ومنطقة أهرامات الجيزة.
جولة للوفد الإماراتي بمتحف الفن الإسلامي اليوم (صور)
جولة للوفد الإماراتي بمتحف الفن الإسلامي اليوم (صور)
جولة للوفد الإماراتي بمتحف الفن الإسلامي اليوم (صور)
جولة للوفد الإماراتي بمتحف الفن الإسلامي اليوم (صور)
جولة للوفد الإماراتي بمتحف الفن الإسلامي اليوم (صور)
جولة للوفد الإماراتي بمتحف الفن الإسلامي اليوم (صور)
جولة للوفد الإماراتي بمتحف الفن الإسلامي اليوم (صور)
جولة للوفد الإماراتي بمتحف الفن الإسلامي اليوم (صور)
جولة للوفد الإماراتي بمتحف الفن الإسلامي اليوم (صور)
جولة للوفد الإماراتي بمتحف الفن الإسلامي اليوم (صور)
جولة للوفد الإماراتي بمتحف الفن الإسلامي اليوم (صور)
جولة للوفد الإماراتي بمتحف الفن الإسلامي اليوم (صور)
جولة للوفد الإماراتي بمتحف الفن الإسلامي اليوم (صور)
جولة للوفد الإماراتي بمتحف الفن الإسلامي اليوم (صور)
جولة للوفد الإماراتي بمتحف الفن الإسلامي اليوم (صور)
جولة للوفد الإماراتي بمتحف الفن الإسلامي اليوم (صور)
جولة للوفد الإماراتي بمتحف الفن الإسلامي اليوم (صور)
المزيد عن: وزارة الآثار محمد خليفة مبارك متحف الفن الإسلامي أخبار مصر
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