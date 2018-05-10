حمدي الكنيسي: مد فترة القيد بـ"الإعلاميين" لمدة شهر (فيديو)



وأشار "الكنيسي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، اليوم الخميس، تقديم الإعلامي محمد موسى، إلى أنه تقرر مد فترة القيد لمدة شهر حتى يتمكن من فاته الموعد، أن يكون أمامه فرصة أخرى للقيد.



وأضاف: "اللي فاته فترة القيد بالنقابة، يجلنا بسرعة، ويملي الاستمارة"، مشيرًا إلى أنهم يقومون بعمل مكثف ليل نهار لبدأ العمل، ومواجهة حالة الإنفلات التي تسيطر على الوضع الإعلامي.



قال حمدي الكنيسي، نقيب الإعلاميين، إن القيد في جداول نقابة الإعلاميين مستمر، مؤكدًا أن النقابة ستكون من أهم نقابات مصر، وستعمل على ضبط العمل الإعلامي.