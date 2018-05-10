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منى الشاذلي تعتذر لوالد "زاب ثروت".. لهذا السبب

الخميس 10/مايو/2018 - 10:11 م
منى الشاذلي تعتذر لوالد زاب ثروت.. لهذا السبب
زاب ثروت
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مريم الشريف
 
اعتذرت الإعلامية منى الشاذلي لوالد المطرب زاب ثروت، هاتفيا بعدما اتصل به ابن شقيقه الفنان محمد أسامة "أس أس"، كي يؤكد للجمهور بأنه ابن عن "زاب".

وتحدث "أس أس" إلى عمه خلال برنامج "معكم" على قناة "CBC"، وطلب منه أن يؤكد للجمهور بأنه ابن شقيقه كما اعطى الهاتف لـ منى الشاذلي والتي اعتذرت لعمه عن الإزعاج.
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