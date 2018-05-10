شارابوفا تودع بطولة مدريد أمام بيرتينس

نجحت الهولندية كيكي بيرتينس، اليوم الخميس، في تخطى عقبة الروسية ماريا شارابوفا، وفازت عليها بمجموعتين لواحدة، لتتأهل على حسابها، لنصف نهائي بطولة مدريد المفتوحة في إسبانيا.

وفي منافسات دور الثمانية بمدريد، احتاجت بيرتينس، لساعتين و5 دقائق، لتفوز على شارابوفا بواقع 6-4 و2-6 و3-6.

وبذلك ضربت اللاعبة الهولندية، موعدا في نصف النهائي مع الفرنسية كارولين جارسيا، المتأهلة على حساب الإسبانية كارلا سواريز نافارو، بنتيجة 6-2 و6-3، في 77 دقيقة.

أما طرفا نصف النهائي الآخرين، فحسم أحدهما، بفوز التشيكية كارولينا بليسكوفا، على متصدرة التصنيف العالمي، الرومانية سيمونا هاليب، بنتيجة 4-6 و3-6 في 69 دقيقة فقط.

وتنتظر بليسكوفا، الفائزة من آخر مباريات ربع النهائي، التي ستجمع بين الروسية داريا كاساتكينا والتشيكية الأخرى بيترا كفيتوفا، في وقت لاحق اليوم.