عقد المدرب آرسين فينجر آخر مؤتمر صحافي له في آرسنال اليوم الخميس، واستغل المناسبة لحث من سيخلفه في تدريب الفريق الإنجليزي على "احترام قيم النادي".



ويرحل المدرب الفرنسي بعد آخر مباراة له مع آرسنال في هدرسفيلد تاون يوم الأحد واستعرض اليوم 22 عاماً قضاها على رأس الجهاز الفني في الفريق اللندني.



وثارت تكهنات بشأن المدرب الجديد لآرسنال، وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن من أبرز المرشحين مدرب يوفنتوس الإيطالي، ماسيميليانو أليغري، وقائدي آرسنال السابقين مايكل أرتيتا وباتريك فييرا.



وعند سؤاله عما يمكن أن ينصح به المدرب الجديد قال فينغر: "احترام قيم النادي.. أود أن يطرح أفكاره الخاصة.. إنها فرصة للاعبين لرؤية شيء مختلف.. لكن على الجانب الآخر أقول إنه ينبغي له احترام ما جرى تشييده هنا".



ورغم إنجازاته المتعددة، إلا أن فينغر يترك النادي وسط أداء سيء بعد خسارة آرسنال سابع مباراة على التوالي خارج ملعبه أمس الأربعاء أمام ليستر سيتي 3-1 في أسوأ سجل من نوعه بالنادي خلال أكثر من 50 عاماً.



ومع استعداده لمباراته على ملعب هدرسفيلد الأحد المقبل، يتطلع آرسنال لإنهاء سجله المحرج بكونه الفريق الوحيد ضمن الدرجات الأربع الكبرى لكرة القدم الإنجليزية الذي لم يحرز أي نقطة خارج ملعبه هذا العام.



لكن فينغر يعتقد أنه يترك النادي في وضع جيد لخليفته الجديد، وقال المدرب الفرنسي: "سلوك اللاعبين كان رائعاً الليلة الماضية.. كانوا رائعين.. يوجد رباط خاص داخل هذه الفريق".







