محمد الشرنوبي يحيي مهرجان اعتزال حسام غالي بـ"أهلاوي"

نشر الفنان الشاب محمد الشرنوبي فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يدعو جمهوره من خلاله لمشاهدته غدًا في مهرجان اعتزال الكابتن حسام غالي لاعب النادي الأهلي.





ومن المقرر أن يقدم الشرنوبي اغنية اعتزال كابتن حسام غالي كابتن منتخب مصر، بعنوان "اهلاوي"، وذلك في السادسة مساء غد الجمعة على ستاد هزاع بن زياد في الإمارات.





"أهلاوي" غناء: محمد الشرنوبي، كلمات: ايمن بهجت قمر، ألحان: عمر مصطفى، توزيع: دهيمة.



