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"نقل البرلمان" عن زيادة أسعار تذاكر المترو: يصب في مصلحة المواطن

الخميس 10/مايو/2018 - 09:04 م
نقل البرلمان عن زيادة أسعار تذاكر المترو: يصب في مصلحة المواطن
أرشيفية
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إسلام شعراوي
 
علق النائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، في تصريح خاص لـ"الفجر"، على قرار وزارة النقل بشأن تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار تذاكر مترو الأنفاق على أن يكون الحد الأدنى للتذكرة 3 جنيهات من محطة إلى 9 محطات و5 جنيهات من 9 إلى 16 محطة و7 جنيهات لأكثر من ذلك، قائلا: "سيصب في مصلحة المواطن على المدى البعيد".

وقال عبد الواحد، إن اللجنة كانت لديها معلومات مُؤكدة تفيد بأن الوزارة ستقوم برفع أسعار تذاكر المترو ألا أنها لم تعلم وقت تنفيذ القرار، مُؤكدًا أن الدكتور هشام عرفات وزير النقل عقد العديد من الاجتماعات مع أعضاء اللجنة بشأن وضع معاير زيادة أسعار التذاكر أهمها أن تكون هناك خدمة للركاب على أعلى مستوى وكذلك أن تكون هناك إستراتيجية مُحددة ومُقننة في تحديد سعر التذكرة وفقًا لعدد المحطات، مُشيرًا إلى أن موارد الهيئة من بيع التذاكر للركاب تذهب لهيئة مترو الأنفاق فقط ولن تذهب لموازنة الدولة.

كما أكد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أنه بالنسبة للمُوظفين وللطلاب والذين يستخدمون مرفق مترو الأنفاق بشكل يومي سيكون هناك اشتراكات خاصة بهم؛ لتخفيف عبء زيادة أسعار التذاكر.

المزيد عن: وزارة النقل مجلس النواب مترو الأنفاق لجنة النقل والمواصلات النائب هشام عبد الواحد أسعار تذاكر مترو الأنفاق
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