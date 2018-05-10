موانئ الاحتلال: شلل تام في ميناءي أسدود وحيفا





أغلق عمال مضربون الميناءين الرئيسيين في إسرائيل، احتجاجا على إنشاء أرصفة منافسة بإدارة أجنبية، ما أدى إلى تعطل عشرات سفن الشحن اليوم الخميس.





واصطفت 17 سفينة بانتظار تفريغ حمولاتها في ميناء أسدود، بينما اصطفت 14 سفينة أخرى لدخول الميناء.





وقال متحدث باسم الموانئ، إن عشر سفن أخرى عالقة في ميناء حيفا، ومن المنتظر وصول المزيد.





وقال مسؤولون في الميناءين، إن عمال أرصفة الميناء رفضوا الحضور إلى العمل، لكن السفن السياحية ما زالت بإمكانها الرسو في حيفا.





وأعطت الحكومة الضوء الأخضر في 2013، لبناء مرافئ جديدة إلى جانب ميناءي أسدود وحيفا، اللذين تديرهما الدولة بعد نزاعات عمالية، عطلت شرايين إسرائيل التجارية لسنوات.





وفي ظل الشلل الذي أصاب الميناءين استدعي قيادات العمال، والذين كانوا يتفاوضون مع الحكومة على شروط توظيف جديدة في ظل المنافسة الوشيكة، إلى محكمة عمالية لمناقشة الإضراب اليوم الخميس.





يشار إلى أن شركة "شنغهاي الصينية للموانئ الدولية" ستشغل ميناء خاصا في حيفا، بينما ستدير "تيرمينال إنترناشونال" ميناء في جنوبي أسدود.



