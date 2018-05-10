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محافظ البحيرة ووفد وزارة الزراعة يبحثان سبل النهوض بالثروة الحيوانية

الخميس 10/مايو/2018 - 08:59 م
محافظ البحيرة ووفد وزارة الزراعة يبحثان سبل النهوض بالثروة الحيوانية
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إسلام أمين
 

قامت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، وفدًا من وزارة الزراعة برئاسة الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، ببحث بعض المشاكل الخاصة بالمربين بمحافظة البحيرة وتعريفهم بالقروض بمشروع البتلو بوزارة الزراعة ومشروع ملئ الفراغات واستغلال الطاقات الغير مستغلة بمزارع الثروة الحيوانية.

بالإضافة إلى توفير الرعاية البيطرية من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريه الطب البيطري بالمحافظة وتوفير الرعاية والتدريب حول أسس الإعاشة والتغذية السليمة والتامين على رؤوس الماشية ضد الحريق والسطو والنفوق من جميع الأمراض الوبائية من خلال صندوق التامين على الماشية.

حيث قام الوفد بالتوجه لمجمع دمنهور الثقافي بمرافقة المهندس حازم الأشموني، السكرتير العام المساعد ومسئولي الزراعة والطب البيطري وعقد ندوة بحضور جمع كبير من المربين والمستفيدين لتعريفهم بشروط وإجراءات والمستندات المطلوبة من العملاء الراغبين للاستفادة من مشروع القروض مع البنك الأهلي المصري.
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