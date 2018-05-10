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مساعد وزير الخارجية الأسبق: المسرح السوري مرشح بإمتياز للصرع الإسرائيلي الإيراني

الخميس 10/مايو/2018 - 08:59 م
مساعد وزير الخارجية الأسبق: المسرح السوري مرشح بإمتياز للصرع الإسرائيلي الإيراني
أرشيفية
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جهاد جمال
 
قال السفير أحمد القويسني، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن التصعيد الإسرائيلي داخل الأراضي السورية كان شيء متوقع باتساع حجم التواجد الإيراني على المسرح السوري، مشيرًا إلى أن إسرائيل استشعرت تهديد لأمنها القومي وفقًا لمفهومها. 

وتابع القويسني، خلال حواره المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الخميس، أن الصرع بين إسرائيل وإيران معلن وصريح.

وأوضح أن إيران وإسرائيل لا يسعيان لمواجهة شاملة، مضيفًا أن يكون المسرح السوري مرشح بإمتياز لتصادم القوتين الإقليميتن في المنطقة.

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