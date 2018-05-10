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خبير اقتصادى: إجمالي الضرائب على الداخل سيصل لـ15% خلال العام المقبل

الخميس 10/مايو/2018 - 08:58 م
خبير اقتصادى: إجمالي الضرائب على الداخل سيصل لـ15% خلال العام المقبل
فخري الفقي
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كساب أحمد
 
قال الدكتور فخري الفقي، مستشار صندوق النقد الدولي الأسبق، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي سينتهي خلال عام ونصف، وبعد استقرار الاوضاع الاقتصادية، فسيتم اعادة النظر في الضرائب مرة أخري، وقد يتم فرض ضرائب تصاعدية على الشركات.

وأضاف " الفقي"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الخميس، أن إجمالي الضرائب على الداخل ستصل لـ15% خلال العام القادم، أما السكن الخاص فمعني من الضرائب إذا تعدى الـ2 مليون جنيه.

وأشار إلى أن إجمالي إيرادات الدولة ستتجاوز الـ800 مليار جنيه، و70% من هذه الموازنة قادمة من الضرائب، والباقي قادم من قناة السويس وشركات قطاع الأعمال.
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