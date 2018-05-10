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خاص.. محامي جود أنيكي يكشف أخر تطورات أزمة اللاعب النيجيري والمصري "مستند"

الخميس 10/مايو/2018 - 08:56 م
خاص.. محامي جود أنيكي يكشف أخر تطورات أزمة اللاعب النيجيري والمصري مستند
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نيرة الجابري
 

قال أركان ترك المحامى الخاص باللاعب النيجيري جود أنيكي لاعب المصري البورسعيدي السابق، أن مسئولو الفريق البورسعيدي لم يتواصلوا معهم لإنهاء الأزمة.


وكان الفيفا قد أخطر المصري في شهر فبراير الماضي بضرورة دفع 400 ألف دولار بعد أن ربح اللاعب دعواه ضد النادي البورسعيدي.

وتابع محامي اللاعب النيجيري في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي":" مسئولو الفريق البورسعيدي يحاولون فقط كسب المزيد من الوقت".

وأكمل:" الفيفا حذر  المصري من سداد المبالغ المذكورة، والافإنه سيُصدر قراراً بهبوط المصري إلى دوري الدرجة الثانية.

خاص.. محامي جود أنيكي يكشف أخر تطورات أزمة اللاعب النيجيري والمصري "مستند"
خاص.. محامي جود أنيكي يكشف أخر تطورات أزمة اللاعب النيجيري والمصري "مستند"
المزيد عن: كورة رياضة جود أنيكي المصري
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