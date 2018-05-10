عاجل.. الإمارات تدرج 9 كيانات وأفراد إيرانيين بقائمتها لداعمي الإرهاب





أصدر مجلس الوزراء الإماراتي، القرار الوزاري رقم 24 لسنة 2018، الذي تضمن إدراج تسعة كيانات وأفراد إيرانيين للقائمة المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، المدرج عليها الأشخاص والهيئات الداعمة للإرهاب.





ويأتي القرار ضمن حرص دولة الإمارات على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له، وقد تم إدراج الأفراد والكيانات ضمن القائمة لكونها قامت بشراء ونقل ملايين الدولارات إلى فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني ووكلائه لتمويل الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة عن طريق إخفاء الغرض، الذي تم من أجله الحصول على الدولارات.





وقد تم إدراج الكيانات والأفراد الإيرانيين، ضمن القائمة نتيجة تعاون وثيق بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، التي أدرجت ذات الأفراد والكيانات في قائمتها.





وأشاد وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة وتعاونها الوثيق في هذا الشأن، مؤكدا على ضرورة أن تتنبه جميع دول العالم من جهود إيران لاستغلال المؤسسات المالية للدول الأخرى لتبادل العملات وتمويل الجهات الإرهابية الفاعلة في الحرس الثوري الإيراني.



