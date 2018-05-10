تكريم طالب بالبحيرة لتميزه بمسابقة "ايثل ايسف" بالولايات المتحدة الأمريكية

كرمت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، الطالب محمود رضا درويش، ابن مركز شبراخيت، بالصف الثالث الثانوي بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بإدارة برج العرب، وذلك تقديرًا لموهبته في البحث العلمي وتمثيله مصر في المعرض الدولي بلوس انجيلوس بالولايات المتحدة الأمريكية في مسابقة "ايثل ايسف" في مجال الطاقة الكيميائية "ابن الهيثم".



وذلك في إطار دعم ورعاية النماذج المتفوقة من طلبة وطالبات المراحل التعليمية المختلفة بمدن ومراكز المحافظة وتنمية قدراتهم الإبداعية وتحفيزهم على مواصلة تفوقهم فى كافة المجالات العلمية والثقافية وتشجيعهم على مواصلة النجاح لرفع اسم مصر عاليا خفاقا وتمثيلها في المحافل الدولية.



يذكر أن الطالب من النماذج العلمية النابغة الذي استطاع من خلال مسابقة البحث العلمي وكيفية الاستفادة من ورد النيل وتحويله إلى طاقة كهربائية الحصول على المركز الأول على مستوى الجمهورية استطاع أن يمثل مصر دوليًا في مجال اوليمبيات الهندسة في عام 2018.



وأشادت محافظ البحيرة، بمستوى الطالب وحصوله على تلك المراكز المتقدمة وحثته على ضرورة الاستمرار في مواصلة البحث العلمي لخدمة وطنه وبيئته المحلية.