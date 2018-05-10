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الخارجية السودانية تنعى ضابط الجوازات بسفارة نيجيريا إثر إعتداء آثم

الخميس 10/مايو/2018 - 08:43 م
الخارجية السودانية تنعى ضابط الجوازات بسفارة نيجيريا إثر إعتداء آثم
وزارة الخارجية السودانية
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عمرو سمير
 

تنعي وزارة الخارجية السودانية، إنابة عن حكومة وشعب السودان المرحوم حبيبو ألمون ضابط الجوازات بسفارة جمهورية نيجيريا الشقيقة، والذي أعلن عن وفاته اليوم الخميس، بمنزله إثر إعتداء آثم. 

وتعرب وزارة الخارجية عن مواساتـها لحكومة وشعب نيجيريا الشقيقة والسفارة النيجيرية بالخرطوم ولأسرة الفقيد سائلين الله له الرحمة والمغفرة والعلا من الجنة.

وتفيد وزارة الخارجية بأن فريق من دائرة المباحث والجنايات بولاية الخرطوم  قد إنتقل لمقر الفقيد وقام بكافة الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون وذلك بحضور السيد مدير دائرة المباحث والجنايات  بولاية الخرطوم ومدير إدارة الحصانات والإمتيازات بوزارة الخارجية والسيد مدير وحدة تأمين البعثات الدبلوماسية وممثل جهاز الأمن والمخابرات الوطني. 

وقد تم توقيف بعض المشتبه بهم الذين تم التحري معهم ، وقد تبين أن الجريمة قد وقعت لدوافع فردية وليست لها أي أبعاد أخرى.

هذا وتتابع الوزارة مع السلطات المختصة والسفارة النيجيرية بالخرطوم كافة الإجراءات القانونية .
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