تسليم 2200 شهادة أمان بـ"المجان" لعمال النظافة بالبحيرة (صور)

قامت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، بتسليم شهادات أمان لعمال النظافة بكافة الوحدات المحلية التابعة للمحافظة بواقع عدد ٢٢٠٠ شهادة فئة الشهادة الواحدة 500 جنية علي نفقة المحافظة إيمانًا منها بدور عمال النظافة وتكليلا لهم لما يبذلونه من جهد.



وأكدت محافظ البحيرة، أنه جار التنسيق مع كافة المديريات ومجالس المدن والشركات الاستثمارية والمزارع الكبرى وشركات قطاع الأعمال بنطاق المحافظة بحصر العمال لديهم والتنسيق مع مسئولي البنوك لإصدار شهادات أمان لهم مشيرة إلى قيام مديرية القوى العاملة بالبحيرة بتسجيل 34 ألف عامل لديها من العمال غير المنتظمين في قطاعات العقارات والزراعة والمناجم وصيد الأسماك ليتم دخولهم المنظومة.



جدير بالذكر أن شراء شهادة أمان متاح لكل المصريين في الفئة العمرية من 18 حتى 59 سنة وهى شهادة ادخار بنكية تبدأ من 500 جنية ومضاعفاتها حتى 2500 جنية بحد أقصى تدفع مرة واحدة ومدتها 3 سنوات تجدد تلقائيا مرتين أي أن مدتها الإجمالية تصل إلى 9 سنوات وتمنح صاحبها مزايا تأمينية لتغطية الوفاة الناتجة عن أي سبب والوفاة الناتجة عن حادث بالإضافة إلى عائدها المادي الذي يبلغ 16% سنويا.