3.4 % ارتفاع بمؤشر أسعار المنتجين في الصين خلال أبريل الماضى

شهد مؤشر أسعار المنتجين في الصين ارتفاعا بنسبة 3.4 في المائة خلال شهر أبريل الماضي على أساس سنوي.. بحسب بيانات مصلحة الدولة للإحصاء.





وشهد المؤشر - الذي يقيس تكلفة إنتاج السلع عند عتبة المصنع - ارتفاعا عن النسبة المسجّلة في مارس بلغت 3.1 في المائة مدفوعا بنمو أسعار التصنيع في قطاع التعدين والمواد الأوليّة.





وسجّل المؤشر معدّل نمو بنسبة 3.6 في الأشهر الأربع الأولى من العام وعلى أساس سنوي بتراجع طفيف عن نسبة 3.7 في المائة التي سجّلت في الربع الأول من هذا العام.





وشهدت أسعار التصنيع في قطاع التعدين ارتفاعا ملحوظا بنسبة 6.1 في المائة.. فيما ارتفعت أسعار المواد الأوليّة بنسبة 5.7 في المائة.





وبيّنت هذه الزيادة الطفيفة في مؤشر أسعار المنتجين - حسب خبراء - أن الطلب في الاقتصاد الحقيقي بقي فاترا.. كما شهد 16 قطاعا من أصل 40 شملها الإحصاء تراجعا في الأسعار مقارنة مع شهر مارس.





وأظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء أن مؤشر أسعار المستهلكين - الذي يقيس نسبة التضخم - شهد ارتفاعا بنسبة 1.8 في المائة خلال شهر أبريل وعلى أساس سنوي منخفضا عن نسبة 2.1 في المائة التي تم تسجيلها خلال شهر مارس الماضي.. ما سيسمح لصناع القرار الصينيين بمساحة أكبر للتعامل مع المخاطر المالية بحسب خبراء.