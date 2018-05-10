كوبر يستقر على قائمة الفراعنة في كأس العالم

قرر الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب المصري، ضم 23 لاعبا في القائمة النهائية التي ستخوض منافسات كأس العالم روسيا 2018.

وأوقعت القرعة المنتخب المصري بالمجموعة الأولى التي تضم كلا من؛ أوروجواي وروسيا والسعودية.

واستقر "كوبر" على قائمة الأسماء التالية:

حراسة المرمى: عصام الحضري - محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتحي - أحمد حجازي - علي جبر - سعد سمير - محمد عبد الشافي - أيمن أشرف - أحمد المحمدي

خط الوسط: محمد النني - طارق حامد - محمود عبد العزيز - محمود كهربا - عمرو وردة - رمضان صبحي - محمود تريزيجيه - محمد صلاح - عبدالله السعيد- محمود عبد الرازق شيكابالا

خط الهجوم: أحمد حسن كوكا - مروان محسن