غزل المحلة يتعاقد مع "دياب" وسط الشرقية



وحضر اللاعب صباح اليوم الي مقر النادي للأتفاق علي بنود العقد في جلسة بحضور "صابر عيد" وأنتهت بتوقيع اللاعب علي عقود أنتقاله لزعيم الفلاحين.



وسبق لغزل المحلة التعاقد مع أحمد فاروق حارس مرمي الشمس، ومحمد ثروت لاعب وسط الألومنيوم، وجاري التفاوض مع عدد من اللاعيبين لتدعيم صفوف الفريق قبل بداية الموسم المقبل.

أنهى مجلس أدارة نادي غزل المحلة برئاسة ناجح فياض أجراءات أنتقال "علي دياب" لاعب وسط المنصورة الشرقية السابق، لمدة ٣ سنوات في صفقة أنتقال حر.