السيطرة علي حريق مزرعة دواجن بالبحيرة

تلقى اللواء علاء الدين عبدالفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة المحمودية بنشوب حريق بمزرعة دواجن بناحية قرية أبو هواش.



انتقلت قوات الحماية المدنية وبالفحص تبين نشوب حريق بمزرعة دواجن مقامة بالطوب الأبيض مسقوفة بالأخشاب والقش ملك المدعو "فتحي ا.ع" 40 عاما - عامل ومقيم بقرية القصر، وتم السيطرة عليه وإخماده دون حدوث إصابات.



بسؤال مالك المزرعة المذكور قرر بمضمون ما تقدم وأرجع سبب الحريق لحدوث ماس كهربائي بالمزرعة وأضاف بنفوق عدد من الدواجن وتلف كمية من الأعلاف ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك، وجاري تحرير المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة.