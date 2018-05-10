طنطا يضم "البعلي" ناشئ الأسماعيلي





حصل فريق طنطا الرياضي بقيادة فائز عريبي علي خدمات "أسلام البعلي حارس مرمي فريق الزعفران ونجوم المستقبل وناشئ الأسماعيلي لمدة خمس سنوات في صفقة أنتقال حر.



حضر اللاعب الي مقر نادي طنطا ومضي علي العقود في حضور عبدالناصر محمد المدير الفني وعادل الخطيب مدرب حراس مرمي الفريق، وفائز عريبي رئيس النادي، ووكيل اللاعب.



يذكر أن أعلن النادي أنضمام عادل الخطيب لمركز مدربا لحراس المرمي بالجهاز الفني تحت قيادة عبدالناصر محمد.