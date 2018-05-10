تفحم دراجتين بخاريتين ونفوق 4 رؤوس ماشية في حريق منزل بالبحيرة

تلقى اللواء علاء الدين عبدالفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة أبو حمص بنشوب حريق بمنزل بناحية قرية قافلة.



انتقلت قوات الحماية المدنية وتبين نشوب حريق بحظيرة ماشية مسقوفة بالأخشاب وقش الأرز ملحقه بمنزل ملك المدعو "رمضان ص.ف" وتم السيطرة عليه وإخماده دون حدوث إصابات.



بسؤال نجل مالك المنزل المدعو "محمد ر.ف" 22عاما - حاصل على دبلوم، قرر بمضمون ما تقدم وأرجع سبب الحريق لحدوث ماس كهربائي بالحظيرة المشار إليها، أضاف باحتراق دراجتين بخاريتين "توك توك" بدون لوحات معدنية ونفوق عدد 4 رؤوس ماشية ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك، وجاري تحرير المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة.