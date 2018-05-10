محافظ بني سويف يشيد بتطورالاستثمار الصيني بالمحافظة (صور)

قال المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، أن التعاون المثمر بين مصر والصين الذي يشهد أفضل أحواله في تلك الفترة، مشيدًا بمستوى وتطور الإستثمار الصيني على أرض المحافظة.



وأشار المحافظ، إلى أن ضخ مزيد من الاستثمارات وإقامة العديد من المشروعات يعد أمرًا جيدًا للغاية ودليلًا واضحًا على تنافسية المقومات التي تمتلكها المحافظة في مجال الإستثمار وإمتلاكها مناطق صناعية واعدة، وأن المناخ الإستثماري في مصر أصبح مؤهلًا وجاذبًا لمزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.



جاء ذلك، فى بيان إعلامي، على خلفية زيارة وفد صيني ممثل لإحدي الشركات لمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وإعلان الشركة عن قيمة الاستثمارات في التوسعات الجديدة لمصنع خميرة أنجل ييست بمنطقة الصناعات المتوسطة بمدينة بني سويف شرق النيل والتي وصلت إلى مايقارب الـ 55 مليون دولار لإضافة منتجات وأنشطة جديدة مثل مكسبات الطعم والأسمدة والأعلاف.



وأضاف البيان: بذلك تصل إجمالي إستثمارات الشركة ببني سويف "بعد إضافة قيمة التوسعات الجديدة " إلى 152 مليون دولار "حسب تصريحات مسؤولي الشركة" وتبلغ الطاقة الإنتاجية حاليًا للمصنع 25 ألف طن من الخميرة الجافة، ويتم تصديرها إلى 168 دولة عربية وأوربية، ويعمل بالمصنع 500 عامل مابين مهندسين ومسؤولي خطوط انتاج، وعمال، وفنين، وحوالي 95 % منهم من أبناء بني سويف، وسوف يصل العدد إلى 1000 عامل خلال التوسعات الجارية.



كان محافظ بني سويف، قد أستقبل، أمس الأربعاء، وفدًا من حكومة مدينة يتشانج بجمهورية الصين الشعبية، ضم كل من «زو جي» نائب محافظ مدينة يتشانج و«وانج يوا انتشنج» مدير عام الشئون الاقتصادية والتطوير التكنولوجي لمدينة يتشانج و«جين بنج» مدير مكتب الحفاظ على المياه والطاقة الكهرومائية و«تساي لو» نائب مكتب الشئون الخارجية لمدينة يتشانج، في حضور اللواء عصام العلقامي السكرتير العام والتنفيذيون المعنيون بالمحافظة.



وبحث الجانبان سبل الدفع بمجالات التعاون بين المحافظة ومدينة يتشانج، والوقوف على أهم الخطوات الممكنة لزيادة الاستثمارات الصينية ببني سويف وآليات فتح آفاق جديدة للاستثمار، خاصة في ظل امتلاك المحافظة ميزات ومقومات تنافسية تؤهلها لجذب مزيد من الاستثمارات والمشروعات الصناعية والتجارية إليها.



واستعرض المحافظ عددًا من الفرص والمجالات الاستثمارية الواعدة، وأهم المشروعات الجاري تنفيذها أو التخطيط لها في الفترة الحالية، والتي يمكن أن تكون الشركات والمستثمرون الصينيون رقمًا مهمًا وطرفًا أساسيًا في الاستثمار فيها، والاستفادة منها في مجالات الدعم الفني والخبرات في هذا المجال.



من جانبه أعرب «زو جي» نائب محافظ مدينة يتشانج الصينية، عن سعادته بزيارة محافظة بني سويف وحفاوة الاستقبال التي وجدها من المحافظ وأهل بني سويف، مؤكدًا على أن بني سويف من المناطق الواعدة إستثماريًا، والتي ستكون في مقدمة خريطة مقاطعة يتشانج الصناعية، حيث تمتلك المدينة العديد من المجالات الصناعية.