"قناة السويس" تناقش خطة تطوير موانئ المنطقة الاقتصادية الأحد المقبل

أكد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن الهيئة الاقتصادية مسئولة عن 6 موانئ 3 بالبحر الأبيض المتوسط، وهما ميناء شرق بورسعيد وغرب بورسعيد وميناء العريش، و3 بالبحر الأحمر وهما ميناء العين السخنة والطور والأدبية، لافتًا إلى أن ميناء شرق بورسعيد هو ميناء محوري، ونسعى لتطوير ميناء العين السخنة ليصبح ميناء محوري.



وأضاف "مميش"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "ltc"، اليوم الخميس، أن هناك خطة لدي الهيئة لتطوير هذه الموانئ، لافتًا إلى أن هناك اجتماع الأحد المقبل، مع المجلس الأعلى للموانئ لمناقشة هذه الخطة.



وتابع أنه تم الإنتهاء من تطوير نحو 85 % من شبكة الطرق المحيطة بقناة السويس، معقبًا: "الطرق حياة وأي منطقة اقتصادية تستلزم وجود شبكة طرق وموانئ ومطار حتى تنجح"، مشددًا على أن المنطقة الاقتصادية سوف يكون بها كافة وسائل المواصلات التى تؤدي وصول البضائع والخروج منها بسهولة برًا وبحرًا وجوًا.

