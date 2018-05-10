"ثروت" الألومنيوم ينتقل الي غزل المحلة





حصل فريق غزل المحلة برئاسة ناجح فياض علي خدمات محمد ثروت لاعب الألومنيوم في صفقة أنتقال حر لمدة ثلاث سنوات.



حضر اللاعب صباح اليوم لمقر النادي وتم عقد جلسة مع مجلس الأدارة أتفق فيها الطرفان علي مدة التعاقد والأمور المادية وبعض الشروط، في حضور صابر عيد المدير الفني للفريق ووكيل اللاعب، وأنتهت بتوقيع اللاعب علي عقود أنضمامه للفريق.







يذكر أن غزل المحلة أجرت بعض الصفقات مثل أحمد فاروق حارس مرمي الشمي، وعلي دياب لاعب وسط المنصورة، ليصبح ثروت الصفقة الثالثة حتي الأن؟ وجاري التفاوض مع عدد من اللاعيبين لتدعيم صفوف الفريق أستعدادا للموسم المقبل.