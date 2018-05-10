"مميش": توفير مليون فرصة عمل بمحور قناة السويس بحلول 2030

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس الجديدة، إن المنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس ستوفر ما يقرب من مليون فرصة عمل بحلول عام 2030، لافتًا إلى أن المنطقة سيكون بها الكثير من المصانع والمشاريع.



وتابع "مميش"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "ltc"، مساء الخميس، أن ميناء العين السخنة جاري العمل به على قدم وساق، لافتَا إلى أن الهيئة تسعى لتدريب العمالة الفنية حتى يتم توفير عمالة مدربة لأي مستثمر.



ولفت إلى أن معدل مشروع السفن ودخل القناة ارتفع بشكل ملحوظ خلال المرحلة الاخيرة. مشيرًا إلى أن المشاريع العملاقة تأخذ بعض الوقت لظهور نتائجها، معقبًا:" إن شاء الله ولادنا يجنو ثمار قناة السويس الجديدة".

