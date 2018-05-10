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انطلاق مران الأهلي الختامي قبل لقاء أياكس

الخميس 10/مايو/2018 - 07:38 م
انطلاق مران الأهلي الختامي قبل لقاء أياكس
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أحمد جمال وعلي نبوي
 

انطلق مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء اليوم، الخميس، تحت قيادة حسام البدري، علي ملعب النصر بالإمارات استعدادا لمواجهة أياكس أمستردام الهولندي، في مهرجان اعتزال حسام غالي، غد، الجمعة.

 

وشهد مران الفريق فقرة بدنية تحت إشراف أنيس الشعلالي، المعد البدني، للفريق وأعقبها تدريبات خفيفة بالكرة.

 

يذكر أن الأهلي يطير الي أوغندا عقب مباراة أياكس أمستردام الهولندي، لمواجهة كامبالا الأوغندي، في 15 مايو الجاري، في الجولة الثانية من منافسات دوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

المزيد عن: مهرجان اعتزال غالي كورة رياضة إفريقى
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