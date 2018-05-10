السولية يواصل برنامجه التأهيلي في الإمارات
الخميس 10/مايو/2018 - 07:37 م
أحمد جمال وعلي نبوي
واصل عمرو السولية، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أداء تدريباته التأهيلية بالجري حول الملعب.
و يخوض السولية
تدريباته تحت إشراف محمد أبو العلا، إخصائي التأهيل، مساء اليوم، الخميس، علي هامش
مران الفريق علي ملعب النصر بالإمارات.
ويعاني السولية
من الإصابة في العضلة الأمامية، و يتطلع الجهاز الطبي بالأهلي لتجهيزه لمواجهة كامبالا
الأوغندي في 15 مايو الجاري، في الجولة الثانية من منافسات دوري المجموعات بدوري أبطال
إفريقيا.