السولية يواصل برنامجه التأهيلي في الإمارات

واصل عمرو السولية، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أداء تدريباته التأهيلية بالجري حول الملعب.

و يخوض السولية تدريباته تحت إشراف محمد أبو العلا، إخصائي التأهيل، مساء اليوم، الخميس، علي هامش مران الفريق علي ملعب النصر بالإمارات.

ويعاني السولية من الإصابة في العضلة الأمامية، و يتطلع الجهاز الطبي بالأهلي لتجهيزه لمواجهة كامبالا الأوغندي في 15 مايو الجاري، في الجولة الثانية من منافسات دوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.