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السولية يواصل برنامجه التأهيلي في الإمارات

الخميس 10/مايو/2018 - 07:37 م
السولية يواصل برنامجه التأهيلي في الإمارات
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أحمد جمال وعلي نبوي
 

واصل عمرو السولية، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أداء تدريباته التأهيلية بالجري حول الملعب.

 

و يخوض السولية تدريباته تحت إشراف محمد أبو العلا، إخصائي التأهيل، مساء اليوم، الخميس، علي هامش مران الفريق علي ملعب النصر بالإمارات.

 

ويعاني السولية من الإصابة في العضلة الأمامية، و يتطلع الجهاز الطبي بالأهلي لتجهيزه لمواجهة كامبالا الأوغندي في 15 مايو الجاري، في الجولة الثانية من منافسات دوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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