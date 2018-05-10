أستاذ بجامعة الأزهر يوضح حكم التلفظ بنية صيام رمضان

قال الدكتور مجدي عبد الغفار، أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية بكلية أصول الدين جامعة الأزهر، عن حكم نية صيام رمضان، إن الله سبحانه وتعالى يقول: "وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ"، رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: إ"ِنَّمَا الأعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ".





وأضاف "عبد الغفار"، خلال حواره مع فضائية "ltc"، اليوم الخميس، أن الإمام ابن القيم يقول "النية سر العبودية"، ويجوز للمسلم أن ينوى نية مطلقة للشهر بأكمله، ويجوز له أن يجدد النية كل يوم مع صبيحة الصوم، موضحًا أن النية محلها القلب، وليس بالضرورة أن يتلفظ بها.



