ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أستاذ بجامعة الأزهر يوضح حكم التلفظ بنية صيام رمضان

الخميس 10/مايو/2018 - 07:37 م
أستاذ بجامعة الأزهر يوضح حكم التلفظ بنية صيام رمضان
طباعة
رقية جمال
 
قال الدكتور مجدي عبد الغفار، أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية بكلية أصول الدين جامعة الأزهر، عن حكم نية صيام رمضان، إن الله سبحانه وتعالى يقول: "وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ"، رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: إ"ِنَّمَا الأعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ".

وأضاف "عبد الغفار"، خلال حواره مع فضائية "ltc"، اليوم الخميس، أن الإمام ابن القيم يقول "النية سر العبودية"، ويجوز للمسلم أن ينوى نية مطلقة للشهر بأكمله، ويجوز له أن يجدد النية كل يوم مع صبيحة الصوم، موضحًا أن النية محلها القلب، وليس بالضرورة أن يتلفظ بها.

وتابع، أن التلفظ بنية صيام رمضان لا حرج فيه.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هو الملف الذي تتوقع أن يعطيه السيسي الأولوية في بداية فترته الثانية؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
العراق - أساسي
x
12:00
الكويت - أساسي
الدوري الإنجليزي الممتاز
وست هام يونايتد
x
20:45
مانشستر يونايتد
الرابطة التونسية المحترفة الأولى
النادي الصفاقسي
x
16:30
النادي الإفريقي
الترجي الرياضي
x
16:30
شبيبة القيروان
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/10/2018 7:40:01 PM