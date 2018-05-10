"بروفة نهائية" لأغنية مهرجان اعتزال الكابيتانو

أجرى المطرب محمد الشرنوبي الذى أهدى أغنية خاصة لـ "حسام غالي" قائد الأهلي بمناسبة اعتزاله عصر اليوم ،الخميس، "بروفة نهائية" على ملعب هزاع بن زايد تمهيداً لأداء الأغنية في مهرجان اعتزال الكابيتانو غداً.

و أجري الشرنوبي، "البروفة نهائية" للأغنية، برفقة اللجنة المُنظمة للمهرجان تمهيدًا لتقديمها غداً، قبل انطلاق المباراة.

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، مع أياكس الهولندي، مساء غد، الجمعة، علي استاد هزاع بن زايد في مدينة العين في اعتزال حسام غالي قائد الفريق.