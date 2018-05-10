ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مصطفى بكري: فضل شاكر إرهابي ويدعم الإرهاب (فيديو)

الخميس 10/مايو/2018 - 07:29 م
مصطفى بكري: فضل شاكر إرهابي ويدعم الإرهاب (فيديو)
الإعلامي مصطفى بكري
طباعة
أمنية فوزي
 
علق الإعلامي مصطفى بكري، على غناء المطرب فضل شاكر، تتر مسلسل في رمضان، قائلًا: "صُدمت زي ما غيري كتير صُدم".

وأكد "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد" مساء الخميس، أن فضل شاكر إرهابي ويدعم الإرهاب، مستنكرًا: "كيف تسعين به العدل جروب".

وتابع: "لو التتر بقى كانت هتبقى وصمة مش كويسة وهتصيب الناس بالإحباط الشديد، إزاي تجيب إرهابي يغني في مصر، هذا لا يصح بأي حال من الأحوال".
المزيد عن: مصر فضل شاكر التوك شو الإعلامي مصطفى بكري اخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هو الملف الذي تتوقع أن يعطيه السيسي الأولوية في بداية فترته الثانية؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
العراق - أساسي
x
12:00
الكويت - أساسي
الدوري الإنجليزي الممتاز
وست هام يونايتد
x
20:45
مانشستر يونايتد
الرابطة التونسية المحترفة الأولى
النادي الصفاقسي
x
16:30
النادي الإفريقي
الترجي الرياضي
x
16:30
شبيبة القيروان
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/10/2018 7:40:01 PM