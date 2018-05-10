مصطفى بكري: فضل شاكر إرهابي ويدعم الإرهاب (فيديو)

علق الإعلامي مصطفى بكري، على غناء المطرب فضل شاكر، تتر مسلسل في رمضان، قائلًا: "صُدمت زي ما غيري كتير صُدم".



وأكد "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد" مساء الخميس، أن فضل شاكر إرهابي ويدعم الإرهاب، مستنكرًا: "كيف تسعين به العدل جروب".



وتابع: "لو التتر بقى كانت هتبقى وصمة مش كويسة وهتصيب الناس بالإحباط الشديد، إزاي تجيب إرهابي يغني في مصر، هذا لا يصح بأي حال من الأحوال".

