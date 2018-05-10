مصطفى بكري: فضل شاكر إرهابي ويدعم الإرهاب (فيديو)
الخميس 10/مايو/2018 - 07:29 م
أمنية فوزي
علق الإعلامي مصطفى بكري، على غناء المطرب فضل شاكر، تتر مسلسل في رمضان، قائلًا: "صُدمت زي ما غيري كتير صُدم".
وأكد "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد" مساء الخميس، أن فضل شاكر إرهابي ويدعم الإرهاب، مستنكرًا: "كيف تسعين به العدل جروب".
وتابع: "لو التتر بقى كانت هتبقى وصمة مش كويسة وهتصيب الناس بالإحباط الشديد، إزاي تجيب إرهابي يغني في مصر، هذا لا يصح بأي حال من الأحوال".
وأكد "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد" مساء الخميس، أن فضل شاكر إرهابي ويدعم الإرهاب، مستنكرًا: "كيف تسعين به العدل جروب".
وتابع: "لو التتر بقى كانت هتبقى وصمة مش كويسة وهتصيب الناس بالإحباط الشديد، إزاي تجيب إرهابي يغني في مصر، هذا لا يصح بأي حال من الأحوال".
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