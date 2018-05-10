تركي المالكي: المطلوبين الحوثيين تحت مرآى قوات التحالف حيثما فروا





قال المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد ركن تركي المالكي، اليوم الخميس، إن "الحوثيين أصبحوا في كماشة نتيجة محاصرتهم من مختلف الجهات".





وأوضح المالكي، أن الميليشيات الحوثية الإيرانية تقوم بردة فعل نتيجة الخسائر، التي تتعرض لها، مضيفاً أن التحالف ينفذ عمليات نوعية وواسعة ضد المتمردين.





وأردف قائلاً: "عمليات التحالف شملت مواقع إطلاق الصواريخ الباليستية ومعسكرات في صعدة وصنعاء"، وكما كشف أن "المطلوبين الحوثيين يوجدون تحت مرآى قوات التحالف حيثما فروا".





وعن استهداف التحالف للقيادات الحوثية خلال الفترة الأخيرة، قال "العمل العسكري منذ بدايته يسير بوتيرة مدروسة حسب جميع الأهداف المسطرة، والتي تتوافق مع القانون الدولي والإنساني، تغير الأهداف هو جزء من العمل العسكرية".





وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، أعلن تنفيذ عمليات نوعية وواسعة ضد ميليشيات الحوثي، حيث استهدف مواقع لإطلاق الصواريخ البالستية وتخزينها في صعدة وشمال عمران.





وكما أكد استهداف مقرات وجود القيادات الحوثية في صنعاء وصعدة، ومعسكرات ونقاط تفتيش حوثية كانت تضيّق على تنقلات اليمنيين وتعيقها.



