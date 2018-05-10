بعيدًا عن التليفزيون.. 6 مسلسلات إذاعية تتنافس في ماراثون رمضان

أيام معدودات تفصلنا عن انطلاق مارثون رمضان، والذي يتسابق فيه نجوم الفن في الوطن العربي على الاستحواذ على أكبر قدر من المشاهدات سواء لبرامجهم أو مسلسلاتهم التلفزيونية أو الإذاعية.





وعلى الرغم من أن تركيز الجمهور يكون على مشاهدة المسلسلات التلفزيونية، إلا أن بعض الفنانين يفضلون المشاركة في أعمال إذاعية، تمثل لهم مغامرة مختلفة ومجهود أقل.





وفي السطور المقبلة، يستعرض "الفجر الفني" أبرز المسلسلات الإذاعية هذا الموسم.





"لحن بتلو"

إلى جانب مسلسله التلفزيوني "أرض النفاق"، يقدم الفنان محمد هنيدي مسلسل إذاعي بعنوان "لحن بتلو"، وذلك بالتعاون مع شركة "راديو وان" للمنتج خالد حلمي، والذي سبق وتعاون معه العام الماضي في مسلسل "البخيل هو أنا".

ويذاع المسلسل، الذي يشارك في بطولته الفنانة نيرمين الفقي، عبر راديو ٩٠٩٠.





"رسالة إلى الويلي"

تشارك الفنانة يسرا في سباق الموسم الرمضاني هذا العام بمسلسل إذاعي تحت مسمى "رسالة إلى الوايلي"، وذلك إلى جانب مسلسلها التلفزيوني "لدي أقوال أخرى".

ويشارك يسرا في المسلسل، الذي ينتجه راديو وان للمنتج خالد حلمي، باقة من كبار الفنانين من بينهم: "حسن حسني، وصلاح عبد الله، وعبد الرحمن أبو زهرة، وسامي مغاوري".





"ألف نهار ونهار"

يلتقي الفنانان الكوميديان هاني رمزي ونشوى مصطفى في المسلسل الإذاعي "ألف نهار ونهار".

والمسلسل من إنتاج راديو وان المنتج خالد حلمي، وهو العمل الوحيد الذي يظهر من خلاله هاني رمزي في رمضان بعد إعلان انسحابه مؤخرًا من برنامج المقالب الذي كان من المتوقع تقديمه عبر إحدى الفضائيات.





"كمال جاد تالنت"

يدخل الفنان ماجد الكدواني مارثون رمضان هذا العام، بمسلسل إذاعي بعنوان "كمال جاد تالنت"، والذي من المقرر عرضه عبر راديو drn، وتنتجه شركة راديو وان للمنتج خالد حلمي، وتشاركه البطولة الفنانة حنان مطاوع في أول تعاون بينهما.





"أنا والفلوس وهواك"

يلتقى الفنانان سامح حسين ومي كساب في مسلسل إذاعي يحمل اسم "أنا والفلوس وهواك"، وذلك بعد أن قررا الإكتفاء بالراديو والخروج من سباق المسلسلات التلفزيونية هذا الموسم.

ويشارك سامح وكساب بطولة المسلسل كل من " إنعام سالوسة ومروة عبد المنعم وإيمان السيد ونجاح حسن وحمادة بركات والطفل حسن يوسف، ويخرج العمل عمرو عبده دياب.





"الكابو"

تعاقدت الفنانة الشابة شيماء سيف مع شركة وان ساوزاند مايلز، على تقديم مسلسل إذاعي بعنوان "الكابو"، وذلك بعد نجاح تجربة العام الماضي والتي شاركت فيها الفنان علي ربيع مسلسل "شيف على بياض".

ويشارك شيماء في بطولة العمل كل من: "المطرب محمود الليثي، والفنان أحمد صيام، وسهر الصايغ، وساندي، وسناء يوسف، وحسام داغر.