تفاصيل اجتماع اللجنة الفرعية لمتابعة استراتيجية ٢٠٣٠ بالبرلمان

عقدت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب؛ لمتابعة تنفيذ استراتيجية ٢٠٣٠ وموازنات البرامج والأداء، اجتماعا اليوم بحضور الدكتور حسين عيسي رئيس لجنة الخطة والموازنة، والنائبة سيلفيا نبيل مقررة اللجنة والنائب نضال السعيد رئيس لجنة الاتصالات، والنائب أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة؛ لمناقشة موازنة البرامج والأداء الخاصة بوزارتي الاتصالات والصناعة.





وقال الدكتور حسين عيسى، إن لجنة الخطة والموازنة تفخر بأن تقود هذه التجربة منذ سنتين، متوجها بالشكر للنائبة سيلفيا نبيل على المجهود الرهيب الذي تبذله مع أعضاء اللجنة لانجاز موازنة البرامج والأداء.





وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة أن موازنة البرامج والأداء تأخرت أكثر من ٣٠ سنة وكان لا بد من العمل عليها.

وأضاف عيسى أن الدول التي نجحت في تطبيق موازنة البرامج والأداء غيرت شكل الجهاز الإداري للدولة، وأداؤه، متابعا أن الجهات الدولية ومنها صندوق النقد والبنك الدولي والأمم المتحدة أشادوا بتطبيق البرامج والأداء؛ لأنه أسلوب متقدم جدا وتأخرنا فيه كثيرا، مضيفا أن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة سيكون شكله مختلف تماما مع تطبيق موازنة البرامج والأداء بشكل كامل.





من جانبها رحبت النائبة سيلفيا نبيل مقرر اللجنة بالدكتور نضال السعيد رئيس لجنة الاتصالات والسادة الحضور، وأضافت سيلفيا نبيل أنه من ضمن النقاط الجديدة الجيدة العام الحالي أنه ولأول مرة تناقش موازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارات مع اللجان المعنية، لافتة إلى أنه كان هناك اجتماع سابق مع لجنة الاتصالات لبحث الناحية الفنية، مشيدة بالتعاون بين اللجان والوزارات، للخروج بأحسن شكل ممكن.





ولفتت سيلفيا نبيل أن لجنة الاتصالات طلبت بعض التعديلات على موازنة وزارة الاتصالات وتم تنفيذها بالفعل.





وأضافت نبيل أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها اليوم موازنة البرامج والأداء الخاصة بوزارتي الصناعة والاتصالات، بحضور ممثلي وزارتي المالية والتخطيط، لافتة إلى أن وزارة الصناعة لديها وحدة تخطيط استراتيجي تعمل على استراتيجية ٢٠٣٠ وموازنات البرامج والأداء، وهو أمر جيد.





وأوضحت سيلفيا نبيل أن هناك بعض التعديلات التي طلبتها اللجنة وسيتم تسليمها للجنة الأسبوع القادم، وفي نفس السياق قال النائب أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة أن اللجنة عقدت اجتماعا مشتركا مع اللجنة الفرعية عرضت من خلاله ما تم، وموازنة البرامج والأداء الخاصة بوزارة الصناعة، لافتا إلى أن اللجنة وجدت أن هناك مؤشرات الأداء التي من المفترض أن نراها كبرلمان.





وأوضح سمير أن اللجنة طلبت من وزارة الصناعة عقد اجتماعات مع الهيئات التابعة لها، لإعادة تغيير تلك المؤشرات، وقامت بعقد ٣ اجتماعات مع ١١ هيئة الأسبوع الماضي وستستمر في تلك الاجتماعات، لوضع مؤشرات أداء تعكس تطور الأداء داخل الوزارة، لافتا إلى أنه اتفق مع النائبة سيلفيا نبيل على ضرورة أن تحذو باقي اللجان نفس المنهج.



